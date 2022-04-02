Харків: окупанти обстріляли житлові масиви і парк Горького

Росіяни гатили із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ

За минулу добу російські війська нанесли близько 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із «Градів» парк імені Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу», – повідомив Синєгубов.

Окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, на цю хвилину жертв немає.

По області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі.

«Серед перемог – знищення 2 транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль. Це вкотре засвідчує професіоналізм наших Збройний Сил України і недолугість росіян», – пояснив Синєгубов.

Раніше Генштаб повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.