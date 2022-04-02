  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ворог вже втратив майже 18 тис. осіб та 143 літаки – Генштаб

    Ворог вже втратив майже 18 тис. осіб та 143 літаки – Генштаб
    фото: Генштаб ЗСУ

    Підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 17800 осіб,
    • танків ‒ 631 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
    • артилерійських систем – 317 од,
    • РСЗВ – 100 од,
    • засоби ППО – 54 од,
    • літаків – 143 од,
    • гелікоптерів – 134 од,
    • автомобільної техніки – 1236 од,
    • кораблі /катери – 7 од,
    • цистерн з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87,
    • Спеціальна техніка – 24,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворог вже втратив майже 18 тис. осіб та 143 літаки – Генштаб