Ворог вже втратив майже 18 тис. осіб та 143 літаки – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ
Підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 17800 осіб,
- танків ‒ 631 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
- артилерійських систем – 317 од,
- РСЗВ – 100 од,
- засоби ППО – 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки – 1236 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87,
- Спеціальна техніка – 24,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.