Після скасування воєнного стану в Україні почне діяти надзвичайний – Шмигаль

Як тільки військова ситуація буде дозволяти, то керівництво держави буде приймати рішення про скасування воєнного стану

Рішення про скасування воєнного стану та режиму надзвичайного стану прийматиме уряд та президент України

В Україні продовжуватиме діяти надзвичайний стан, поки будуть ліквідовувати наслідки війни. Воєнний стан скасують, як тільки буде відповідна військова ситуація. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, рішення про скасування воєнного стану та режиму надзвичайного стану прийматиме уряд та президент України.

Як тільки військова ситуація буде дозволяти, то керівництво держави буде приймати рішення про скасування воєнного стану. Після воєнного стану залишиться діяти надзвичайний стан по всій державі, – заявив він.

Прем'єр-міністр додав, що зараз влада активно веде переговори з міжнародними партнерами щодо відбудови України. Попереду багато інтенсивної роботи. Під час цього в країні обов’язково діятиме надзвичайний стан. «Під час ліквідації наслідків діятиме режим надзвичайного стану. Президент і уряд буде приймати рішення, коли будемо виходити з цих статків поетапно», – додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні.