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    Події в Україні

    В Енергодарі лунають гучні вибухи (відео)

    В Енергодарі лунають гучні вибухи (відео)
    фото:Дмитро Орлов/ Facebook

    Місцева влада поки що не коментувала ситуацію і місті

    В Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома у Телеграм.

    «В Енергодарі серія гучних вибухів», – йдеться у повідомленні.

    Також оприлюднено відео, на кадрах якого видно, як в центрі міста йде стрілянина. На площі перед мерією зібралися люди і окупанти відкрили по ним вогонь.

    Місто наразі тимчасово захоплене російськими окупантами. Місцева влада поки що не коментувала ситуацію і місті.

    Нагадаємо, 30 березня, евакуаційна колона з Енергодара не змогла дістатися до Запоріжжя. Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

    Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    В Енергодарі лунають гучні вибухи (відео)