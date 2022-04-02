В Енергодарі лунають гучні вибухи (відео)

Місцева влада поки що не коментувала ситуацію і місті

В Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома у Телеграм.

«В Енергодарі серія гучних вибухів», – йдеться у повідомленні.

Також оприлюднено відео, на кадрах якого видно, як в центрі міста йде стрілянина. На площі перед мерією зібралися люди і окупанти відкрили по ним вогонь.

Місто наразі тимчасово захоплене російськими окупантами. Місцева влада поки що не коментувала ситуацію і місті.

Нагадаємо, 30 березня, евакуаційна колона з Енергодара не змогла дістатися до Запоріжжя. Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.