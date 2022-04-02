Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)

Техніку передадуть на потреби Збройних Сил України.

Сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки. Її передадуть на потреби Збройних Сил України. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook.

«Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.