Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
фото: Оперативне командування «Північ» у Facebook
Техніку передадуть на потреби Збройних Сил України.
Сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки. Її передадуть на потреби Збройних Сил України. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook.
«Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося, поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.