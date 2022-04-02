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    Події в Україні

    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)

    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    фото: Оперативне командування «Північ» у Facebook

    Техніку передадуть на потреби Збройних Сил України.

    Сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки. Її передадуть на потреби Збройних Сил України. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook.

    «Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

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    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)
    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)

    Як раніше повідомлялося, поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові захопили ворожу техніку у Чернігівській області (фото)