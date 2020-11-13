  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Харків скасував дистанційне навчання у школах

    • Розсилка
    5-11 класи знову будуть відвідувати школи - Харків скасував дистанційне навчання у школах
    5-11 класи знову будуть відвідувати школи

    Навчальні заклади будуть працювати у звичайному режимі

    З 16 листопада в Харкові скасовується дистанційне навчання у школах. Про це йдеться в повідомленні на сайті мерії Харкова.

    Повідомляється, що наступного тижня 5-11 класи знову будуть відвідувати школи. Рішення пов'язане з тим, що по всій Україні діють обмеження «помаранчевої зони».

    Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-політичної ситуації.

    Зокрема, це Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

    11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». 

    Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. 

    Нагадаємо, що Міносвіти рекомендує вишам переходити на змішану форму навчання.

    Теги: Харків навчання карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies