Харків скасував дистанційне навчання у школах

5-11 класи знову будуть відвідувати школи

Навчальні заклади будуть працювати у звичайному режимі

З 16 листопада в Харкові скасовується дистанційне навчання у школах. Про це йдеться в повідомленні на сайті мерії Харкова.

Повідомляється, що наступного тижня 5-11 класи знову будуть відвідувати школи. Рішення пов'язане з тим, що по всій Україні діють обмеження «помаранчевої зони».

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-політичної ситуації.

Зокрема, це Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Нагадаємо, що Міносвіти рекомендує вишам переходити на змішану форму навчання.