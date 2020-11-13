Міносвіти рекомендує вишам переходити на змішану форму навчання

Листи з рекомендацією переходу на змішану форму навчання вже надіслали керівникам закладів освіти

Міністерство освіти і науки України рекомендує з 16 листопада закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити навчання за змішаною формою.

Про це передає пресслужба МОН.

«Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти», – написав очільник міністерства Сергій Шкарлет у соцмережах 13 листопада.

За його словами, відповідні листи вже надіслали керівникам закладів освіти.

«Організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати зміни до правил карантину та попередні рекомендації МОН», – додав Шкарлет.

Також керівників вишів та технікумів попросили врахувати рішення Кабміну, за яким забороняється відвідувати заклади освіти у групах понад 20 людей. Виняток лише для закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Напередодні уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня.

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