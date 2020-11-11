В Україні запровадили карантин вихідного дня: що тепер заборонено
Уряд вводить карантин вихідного дня до кінця листопада
Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні. В країні вводять карантин вихідного дня.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 11 листопада.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.
Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.
Тоді заборонено працювати:
- кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
- торговим розважальним центрам;
- закладам культури;
- спортзалам, фітнес-центрам.
Дозволяється робота:
- громадського транспорту;
- супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;
- аптек, ветеринарних аптек;
- автозаправок, але без зон харчування;
- заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.
До слова, сьогодні під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду.
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Всього489808
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Хворіють259402
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Одужали221459
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Померли8947
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.