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    В Україні запровадили карантин вихідного дня: що тепер заборонено

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    Карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка - В Україні запровадили карантин вихідного дня: що тепер заборонено
    Карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка

    Уряд вводить карантин вихідного дня до кінця листопада

    Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні. В країні вводять карантин вихідного дня.

    Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 11 листопада.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

    Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

    Тоді заборонено працювати:

    • кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
    • торговим розважальним центрам;
    • закладам культури;
    • спортзалам, фітнес-центрам.

    Дозволяється робота:

    • громадського транспорту;
    • супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;
    • аптек, ветеринарних аптек;
    • автозаправок, але без зон харчування;
    • заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.
    В Україні відмовляються від адаптивного карантину та запроваджують обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

    До слова, сьогодні під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      489808
    • Хворіють
      259402
    • Одужали
      221459
    • Померли
      8947

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

     Читайте також: Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії. Консультація Ірини Демеркової


     

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