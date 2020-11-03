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    На Житомирщині на дистанційне навчання перейшли більше половини шкіл

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    Загалом на Житомирщині підтверджено 15 833 випадки Covid-19, 8 217 людей одужали, 272 хворих померли. - На Житомирщині на дистанційне навчання перейшли більше половини шкіл
    Загалом на Житомирщині підтверджено 15 833 випадки Covid-19, 8 217 людей одужали, 272 хворих померли.

    Всього в області 611 закладів загальної середньої освіти

    На Житомирщині через коронавірус на дистанційне навчання перевели 389 шкіл та закрили 114 дитсадків. Про це повідомляє Житомирська ОДА.

    «Всього в області 611 закладів загальної середньої освіти, з яких на карантині дві (0,3%). На дистанційній роботі 389 закладів та 1381 клас», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на коронавірус захворіли 55 учнів та 270 співробітників.

    У Житомирі жоден заклад загальної середньої освіти не перебуває на карантині. На дистанційну роботу перевели 631 клас. Covid-19 виявили у 7 учнів та 23 працівників шкіл.

    Крім того, в області на карантині перебувають 19 дитячих садочків. Там захворіли 5 вихованців і 98 співробітників. Натомість на дистанційну роботу перейшли 114 садочків та 2 групи.

    У Житомирі на карантині три дитсадки і одна група, а на дистанційній роботі – одна група. Серед хворих один вихованець і п'ять працівників.

    Загалом на Житомирщині підтверджено 15 833 випадки Covid-19, 8 217 людей одужали, 272 хворих померли.

    Нагадаємо, 3 листопада в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

    Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

    школа інтернет навчання Житомирщина карантин коронавірус
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