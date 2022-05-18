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    Події в Україні

    Харківщина: українські війська успішно контратакують, звільнено ще одне село

    На Харківщині ворог зосередився на обороні своїх позицій - Харківщина: українські війська успішно контратакують, звільнено ще одне село
    На Харківщині ворог зосередився на обороні своїх позицій
    фото з відкритих джерел

    Триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури

    Російські загарбники продовжують обстрілювати Харків та область. Так, 18 травня обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку, постраждали троє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Так само все ще зазнає обстрілів від окупантів і місто Харків, цієї ночі снаряди влучали у Київському районі. Вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – 3 постраждалих», – розповів начальник ОВА.

    За словами Синєгубова, є обстріли наших позицій з території РФ, у відповідь працюють Збройні Сили.

    «Ворог зосередився на обороні своїх позицій. Але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися», – зазначає він.

    Також українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні вони звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка.

    Триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду і електрику до тих помешкань, які вціліли. Детальніше у відео.

    Як повідомлялося, жителі Ізюма, що на Харківщині, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею.

    Теги: Харків росія окупанти газ війна військові Харківщина Україна село робота місто окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Харківщина: українські війська успішно контратакують, звільнено ще одне село