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    Окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею

    Після опівночі у Львові та області пролунали вибухи - Окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею
    Після опівночі у Львові та області пролунали вибухи

    На Львівщині спрацювала система ППО

    Російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

    «Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею», – зазначив він.

    Козицький уточнив, що більше інформації повідомить зранку.

    Також очільник ОВА закликав громадян не ігорувати сигнали повітряної тривоги.

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею