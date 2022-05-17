Окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею
На Львівщині спрацювала система ППО
«Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею», – зазначив він.
Козицький уточнив, що більше інформації повідомить зранку.
Також очільник ОВА закликав громадян не ігорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.
Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.
Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.