Нові удари та блекаути. Арахамія попередив українців про загрозу обстрілів

Нардеп закликав українців заздалегідь приготувати запаси продуктів на випадок блекауту

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

За його словами, через це є ймовірність нового блекауту.

«Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.