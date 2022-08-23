Гауляйтер Донецька визнав: російська пропаганда бреше, що українці вісім років «домбили Бомбас»

Рашисти самі заперечують свою основну байку про міфічні «бомбардування»

Зрадник повідомив про начебто обстріл міста, однак епічно проколовся

Сьогодні, 22 серпня, так званий «мер» Донецька Олексій Кулемзін заявив, що буцімто «ЗСУ обстріляли Кіровський район міста».

Однак гауляйтер проколовся і ненароком заперечив основну тезу російських пропагандистів про те, що «Україна вісім років бомбила Донбас». Зрадник-Кулемзін написав: «Донецьк в останні місяці піддається таким обстрілам, яких не було в останні вісім років».

Нагадаємо, раніше нісенітниці окупантів про те, що Україні начебто бомбила Донбас, уже ними самими заперечувалися. Наприклад, 4 серпня російське пропагандистське агентство «РИА Новости» заявило, що центр Донецька був обстріляний вперше за вісім років.