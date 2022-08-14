Британська розвідка назвала нову мету рашистів на Донбасі

Ворог продовжує робити спроби атак на північ від Донецька

У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04

Минулого тижня пріоритетом рашистів була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі підтримувані Росією сили, в основному бойовики «ДНР», продовжують робити спроби атак на північ від Донецька. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

«Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року», – зазначається у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західної України.

Нагадаємо, що напередодні рашисти намагалися провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, що на Харківщині, однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також повідомлялося, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки й два склади боєприпасів.

Водночас Інститут вивчення війни прогнозує, що російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні сили України від наступальних дій на південному напрямку.