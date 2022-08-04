«Хто стріляв усі вісім років?»: росіяни спростували свій головний фейк про війну на Донбасі

Пропагандисти заявили про перший «приліт» в центр Донецька за вісім років

Російське пропагандистське агентство «РИА Новости» заявило, що центр Донецька був обстріляний вперше за 8 років. Як повідомило російське ЗМІ, вранці в четвер, 4 серпня, нібито було завдано удару по драмтеатру в Донецьку, є жертви. В обстрілі пропагандисти звинуватили Україну.

У момент, коли нібито було завдано удару, в драмтеатрі проходило прощання з Ольгою «Корсою» Качурою, колишньою співробітницею силових структур, яка зрадила Україну і вступила на службу в «ДНР». Про ліквідацію Качури, що мала звання «полковника ДНР» і командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню бойовиків стало відомо днем раніше.

У численних повідомленнях про обстріл пропагандисти, зокрема, розвінчали власний міф про те, що Україна 8 років бомбила Донецьк, заявивши, що це перший «приліт» в центр міста.

Повідомлення у Telegram фото: скріншот

«Район театру опери та балету і готелю «Донбас Палас» в центрі Донецька обстріляний вперше за всі 8 років конфлікту, передає кореспондент «РИА Новости», – пише агентство.

Після публікації користувачі соцмереж почали масово запитувати: «А як же вісім років бомбили Донбас? Чи до центру не долітало?», «Де ж ті бомбардування протягом вісім років?», «А де ви були вісім років?».

До слова, після визнання Росією «ЛНР» і «ДНР» напередодні повномасштабного вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін звернувся до росіян і заявив: «Я прийняв рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета – захистити людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму».

Тоді ж в мережі почали з'являтися однотипні повідомлення про те, що нібито Україна почала бомбити Донбас 8 років тому. Аналогічні твердження озвучували російські зірки (Микола Басков, Тіна Канделакі, Маша Малиновська та багато інших), виправдовуючи вторгнення до України.

Зазначимо, до самого початку вторгнення РФ в 2022 році інтенсивність бойових дій в Донбасі постійно знижувалася. За весь 2021 рік в Донбасі загинули 36 мирних жителів, більшість – від мін і необережного поводження з нерозірваними снарядами. З середини червня 2022 року вибухи трапляються в Донецьку постійно.