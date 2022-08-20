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Власник «Вагнера» прокоментував чутки про перебування на Донбасі

Володимир Миленко
glavcom.ua
Власник «Вагнера» прокоментував чутки про перебування на Донбасі
Російські бізнесмени мають скинутися на війну проти України, вважає власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин
фото з російських ЗМІ

Євген Пригожин закликав колег фінансувати війну проти України

Наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин не підтвердив і не спростував свої візити на Донбас. Про це йдеться у офіційній відповіді Пригожина на сторінці його компанії «Конкорд» у російській соцмережі «Вконтакте».

Відповідаючи журналісту інтернет-видання «Глас народа», Євген Пригожин заявив: «Не можу точно згадати, буваю я на Донбасі чи ні». Разом з тим, власник «Вагнера» закликав своїх російських колег-бізнесменів фінансувати війну проти України.

«В країні величезна кількість людей, які мають такі ж гроші, такий же статус, такі ж можливості, що і я. І якщо [кожен з них] відірве свою рожеву дупу від м'якого крісла на Рубльовці, то країна буде в повній гармонії та безпеці», – заявив Пригожин.

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Нагадаємо, 14 серпня в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

За чутками, у штабі в момент удару міг перебувати власник «Вагнера» Євген Пригожин.

Читайте: Як власник «Вагнера» вербує в'язнів для війни в Україні: розслідування
Теги: ПВК Вагнера Донбас війна

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