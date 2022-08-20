Власник «Вагнера» прокоментував чутки про перебування на Донбасі

Євген Пригожин закликав колег фінансувати війну проти України

Наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин не підтвердив і не спростував свої візити на Донбас. Про це йдеться у офіційній відповіді Пригожина на сторінці його компанії «Конкорд» у російській соцмережі «Вконтакте».

Відповідаючи журналісту інтернет-видання «Глас народа», Євген Пригожин заявив: «Не можу точно згадати, буваю я на Донбасі чи ні». Разом з тим, власник «Вагнера» закликав своїх російських колег-бізнесменів фінансувати війну проти України.

«В країні величезна кількість людей, які мають такі ж гроші, такий же статус, такі ж можливості, що і я. І якщо [кожен з них] відірве свою рожеву дупу від м'якого крісла на Рубльовці, то країна буде в повній гармонії та безпеці», – заявив Пригожин.

Нагадаємо, 14 серпня в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

За чутками, у штабі в момент удару міг перебувати власник «Вагнера» Євген Пригожин.