Генерал Ковальчук розкрив подробиці свого відсторонення від операції зі звільнення Херсона

«1 жовтня я передав командування Олександру Тарнавському, а 2 жовтня війська пішли в наступ»

Підготовка операції зі звільнення частини окупованого Півдня країни тривала декілька місяців. Утім, як розповів у інтерв’ю «Главкому» командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук, який розробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини, першочерговий задум втілити не вдалося.

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«Для когось операція – це просто взяти пістолет і піти в отаку. Для мене операція зі звільнення півдня означала зупинити противника, який наступав на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, завдати йому максимальних втрат, створити умови для подальшого наступу. Все це робота не на один день і не з одним пістолетом, не з одним військовослужбовцем цю операцію потрібно реалізовувати було на практиці. Вона потребувала десятків тисяч воїнів, величезної кількості техніки, належного озброєння», – сказав Ковальчук.

Реалізувати ж задумане генералу не вдалося, бо ударне угруповання, яке він готував до проведення операції, передали іншій посадовій особі.

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«Сталося так, що 1 жовтня я передав керування угрупуванням (Олександрові Тарнавському), а вже 2 жовтня війська під його керівництвом пішли в наступ з моїми планами та задачами. Навіть людина-вундеркінд не здатна настільки швидко опанувати підготовлені іншою людиною плани, не в стані так швидко вивчити навіть номера бригад, які є в підпорядкуванні. Я вже не кажу про те, щоби десь керувати», – пояснив військовий.

За словами Андрія Ковальчука, після того, як ти приймаєш командування, потрібно хоча би місяць часу, аби увійти в курс справи, розібратися, що відбувається на фронті. Коли ділянка фронту 140-150 км чи більше, потрібно знати про свої сили і засоби, знати можливості бригад, можливості командирів, які у тебе в підпорядкуванні. Потрібно знати і проблеми і можливості противника.

«Коли за один день війська ідуть наступати, навіть не давши новому командуванню можливості розібратися у ситуації на фронті, це неправильно. Тому сьогодні і результат такий, вороже угруповання відійшло на інший берег Дніпра. Колись я, напевно, в мемуарах розповім деталі цієї операції, але не сьогодні, оскільки іде війна, і я є посадовою особою», – підсумував генерал.

Раніше командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона.