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Командувач «Півдня» назвав наступну ціль після Херсона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командувач «Півдня» назвав наступну ціль після Херсона
Окупант ина півдні готуються до оборони
фото з відкритих джерел

«Ворог розуміє і передбачає наш наступ на Мелітополь…»

Росіяни на півдні займаються обладнанням оборонних рубежів, укріплення будують від Криму до Запорізької області. Усе тому, що передбачають, Збройні сили України наступатимуть саме з цього напрямку. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук, котрий розробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини.

«Щодо поведінки противника. Те угруповання, яке він утримував на правобережжі, передислокував на лівобережжя. Нині окупанти на правобережжі займаються обладнанням оборонних рубежів, які вони роблять від Криму до Запорізької області, аж до самого Запоріжжя, наскільки можуть дотягнутися. Свою оборонну систему вони постійно удосконалюють», – розказав Андрій Ковальчук.

За словами генерал-майора, у ворога вже зараз є достатньо сил і засобів для ведення оборони.

«Звичайно, вони розуміють, передбачають наш наступ на Мелітополь у бік кримського перешийку. Тому, з огляду на це, й готуються до відбиття. Можу підтвердити, що продовжують накопичення живої сили і техніки», – зауважив військовий.

Нагадаємо, російські загарбники проводять передислокацію та посилюють свої війська на окремих напрямках, особливо на Запорізькому

Раніше командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона. 

Читайте також інтерв'ю: Генерал, що готував звільнення Херсона. Ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком

Теги: Запоріжжя окупанти Миколаїв звільнення Мелітополь ворог наступ Андрій Ковальчук

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