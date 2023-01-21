Командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона

«Мій замисел полягав у тому, аби знищити 25-тисячне угруповання противника на правому березі Дніпра, або взяти його в полон»

Операція зі звільнення півдня мала на меті зупинити противника, який наступав на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, завдати йому максимальних втрат, створити умови для подальшого наступу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів командувач «Півдня», генерал-майор Андрій Ковальчук.

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Ковальчук прокоментував інформацію The Washington Post стосовно того, що під час наступу ЗСУ на Миколаївщині і Херсонщині, українське командування непублічно замінило його як керівника операції на Олександра Тарнавського. Тоді джерела видання зазначили, що Ковальчук нібито не впорався з роботою.

«Цю операцію потрібно реалізовувати було на практиці. Вона потребувала десятків тисяч воїнів, величезної кількості техніки, належного озброєння. Причина не в тому, що «не впорались з роботою», а в тому, що ударне угруповання, яке я готував до проведення операції, передали іншій посадовій особі. Мета операції, яка була не про звільнення Херсона, а про звільнення всього правобережжя Дніпра полягала у тому, щоби 25-тисячне угруповання противника, яке перебувало на правому березі Дніпра або було знищене, або взяте у полон. Це був мій замисел. Над цим ми з колегами працювали місяцями: створювали для ворога такі умови, аби він повівся вигідним для нас чином...», – прокоментував Ковальчук.

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Він 1 жовтня передав керування угрупуванням Олександрові Тарнавському, а вже 2 жовтня війська під його керівництвом пішли в наступ з планами та задачами Ковальчука.

«Коли за один день війська ідуть наступати, навіть не давши новому командуванню можливості розібратися у ситуації на фронті, це неправильно. Тому сьогодні і результат такий, вороже угруповання відійшло на інший берег Дніпра. Колись я, напевно, в мемуарах розповім деталі цієї операції, але не сьогодні, оскільки іде війна, і я є посадовою особою», – сказав Ковальчук.

Ковальчук також прокоментував фразу «звільнили Херсон». «Та ніхто не звільняв Херсон, противник самостійно його залишив. Скажу вам, що для мене найголовніше – оцінка моїх командирів, які мені особисто дякували та зрозуміли ситуацію. Один з них подякував за те, що ми не гнали солдат вперед, завдяки чому вдалося зберегти і людей, і техніку», – зазначив Андрій Ковальчук. Він назвав абсолютно безглуздим «гнати людей на підготовлену оборону».

Він також назвав кожну військову операцію унікальною, – починаючи від замислу, матеріального забезпечення, переліку наступального озброєння, яке буде задіяне для її проведення.