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Командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона

Ірина Глотова
glavcom.ua
Командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона
Генерал розповів деталі щодо звільнення Херсона
www.slovoidilo.ua

«Мій замисел полягав у тому, аби знищити 25-тисячне угруповання противника на правому березі Дніпра, або взяти його в полон»

Операція зі звільнення півдня мала на меті зупинити противника, який наступав на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, завдати йому максимальних втрат, створити умови для подальшого наступу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів командувач «Півдня», генерал-майор Андрій Ковальчук.

Ковальчук прокоментував інформацію The Washington Post стосовно того, що під час наступу ЗСУ на Миколаївщині і Херсонщині, українське командування непублічно замінило його як керівника операції на Олександра Тарнавського. Тоді джерела видання зазначили, що Ковальчук нібито не впорався з роботою. 

«Цю операцію потрібно реалізовувати було на практиці. Вона потребувала десятків тисяч воїнів, величезної кількості техніки, належного озброєння. Причина не в тому, що «не впорались з роботою», а в тому, що ударне угруповання, яке я готував до проведення операції, передали іншій посадовій особі. Мета операції, яка була не про звільнення Херсона, а про звільнення всього правобережжя Дніпра полягала у тому, щоби 25-тисячне угруповання противника, яке перебувало на правому березі Дніпра або було знищене, або взяте у полон. Це був мій замисел. Над цим ми з колегами працювали місяцями: створювали для ворога такі умови, аби він повівся вигідним для нас чином...», – прокоментував Ковальчук. 

Він 1 жовтня передав керування угрупуванням Олександрові Тарнавському, а вже 2 жовтня війська під його керівництвом пішли в наступ з планами та задачами Ковальчука.

«Коли за один день війська ідуть наступати, навіть не давши новому командуванню можливості розібратися у ситуації на фронті, це неправильно. Тому сьогодні і результат такий, вороже угруповання відійшло на інший берег Дніпра. Колись я, напевно, в мемуарах розповім деталі цієї операції, але не сьогодні, оскільки іде війна, і я є посадовою особою», – сказав Ковальчук. 

Ковальчук також прокоментував фразу «звільнили Херсон». «Та ніхто не звільняв Херсон, противник самостійно його залишив. Скажу вам, що для мене найголовніше – оцінка моїх командирів, які мені особисто дякували та зрозуміли ситуацію. Один з них подякував за те, що ми не гнали солдат вперед, завдяки чому вдалося зберегти і людей, і техніку», – зазначив Андрій Ковальчук. Він назвав абсолютно безглуздим «гнати людей на підготовлену оборону».

Він також назвав кожну військову операцію унікальною, – починаючи від замислу, матеріального забезпечення, переліку наступального озброєння, яке буде задіяне для її проведення.

Читайте також інтерв'ю: Генерал, що готував звільнення Херсона. Ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком

Теги: зброя Херсон озброєння солдат звільнення росіяни Андрій Ковальчук

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