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Командувач «Півдня» про ситуацію у Херсоні: Жодних ілюзій не залишилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командувач «Півдня» про ситуацію у Херсоні: Жодних ілюзій не залишилося
Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і руйнують його інфраструктуру
фото з відкритих джерел

Генерал Ковальчук переконаний, обстріли росіян остаточно переконали херсонців

Жителі Херсона, котрі нині потерпають від обстрілів, прекрасно розуміють, чиї саме ракети в них летять. Люди знають, хто є винуватцем руйнувань та численних смертей мирних містян. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук, котрий розробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини.

«Люди розуміють, що це не українці по них стріляють, що це не наш солдат прийшов і стріляє по мирних кварталах, руйнує помешкання. Очевидним є те, що не ми у смертях і руйнуваннях винні. І так, настрої змінюються. Коли я говорю про це, то маю на увазі тих мешканців, які вагалися у своїх поглядах, які до останнього сумнівалися де правда, а де кривда. Тобто ці люди на власні очі тепер побачили, у кого які справжні наміри», – пояснює Андрій Ковальчук.

За словами генерал-майора, херсонці самі бачать, що росіяни їх обстрілюють.

«Люди зрозуміли, що ця нечисть прийшла на територію України, щоби лише знищувати, ілюзій не залишилося, якщо вони були», – каже військовий.

Росіяни на півдні сьогодні не спроможні вести активні наступальні дії, їм нічого не залишається, як обстрілювати мирні міста, вважає Ковальчук.

Раніше командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона. 

Читайте також інтерв'ю: Генерал, що готував звільнення Херсона. Ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком

Теги: Миколаїв українці солдат звільнення росіяни Андрій Ковальчук

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