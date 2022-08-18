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Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів

Надія Клочко
glavcom.ua
Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів
На вулицях Миколаєва з'явилися білборди з фото генерала Марченка

Дмитро Марченко заявив, що оборона Миколаєва – це не тільки його заслуга

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко відреагував на появу у Миколаєві білбордів з його фото. Він подякував за довіру, але закликав такого не робити. Про це Марченко написав на своїй сторінці у Facebook.

Генерал Марченко вважає появу такої реклами у Миколаєві недоречною під час війни.

«Шановні миколаївці, дуже вдячний за вашу довіру і віру, але дуже прошу не робити поки що такого, йде війна і воно не дуже доречно. Дякую і сподіваюсь на порозуміння… Вважаю це перебільшенням, це не особисто моя заслуга, що Миколаїв – місто герой, це нам далося потом і кров’ю тисячі солдатів, офіцерів, волонтерів і просто людей», – йдеться у повідомленні.

Військовий командир наголосив, що в армії мінімум 250 тис. людей, які заслуговують на повагу. Він закликав на цих білбордах висловити подяку ЗСУ.

«Не треба дякувати тільки Марченко чи Кіму, чи Залужному, це колективне досягнення тисяч людей, я звичайна людина і лише робив свою роботу, як інші офіцери і генерали, це великий механізм», – зазначив він.

Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів фото 1

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до регіону для виконання низки завдань

Раніше генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку великої війни з РФ і повернувся на південний напрямок, заявив, що головне завдання Збройних сил – до кінця року закінчити основну фазу війни. Він висловив упевненість, що Херсон до кінця цього року буде звільнений, а активна фаза ведення війни завершиться. 

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Теги: ЗСУ війна Миколаїв військові Дмитро Марченко війна в Україні

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