Генерал Марченко назвав головне завдання українських військових до кінця року

Херсон буде звільнений від російських окупантів до кінця цього року, прогнозує Генерал Марченко

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку великої війни з РФ і повернувся на південний напрямок, заявив, що головне завдання українських збройних сил – до кінця року закінчити основну фазу війни. Про це він заявив у інтерв’ю «РБК-Україна».

«Херсон – 100%. Тобто визволення Херсона і закінчення активної фази ведення війни, а потім уже будуть відбуватися якісь більш локальні військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни», – зазначив він.

За словами Марченка, наступальні дії українських військових ускладнюються тим, що озброєння, обіцяне західними партнерами, постачається в Україну невеликими партіями. Однак, як наголосив генерал, контрнаступ буде дуже швидким, як тільки Україна отримає повний пакет допомоги.

«На жаль, ту кількість військової допомоги, яку нам пообіцяли наші західні партнери, надають нам маленькими партіями, що в принципі дуже ускладнює нам проведення саме наступальних дій. Я думаю, як тільки ми отримаємо повний пакет цієї допомоги, наші контрнаступальні дії будуть дуже швидкими», – зазначив офіцер.

Військовий командир переконаний, що Україна святкуватиме перемогу у війні уже наступної весни, але за умови, що наша держава отримає усю обіцяну військову допомогу.

«Я би не хотів братися за прогнози. Але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам необхідна, то, думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу», – сказав він.

Генерал Марченко також скептично ставиться до можливості завершення війни шляхом переговорів з Росією та якихось компромісів агресору.

«Точку неповернення ми вже пройшли після Ірпеня і Бучі. Казати про будь-які переговори шляхом здачі якоїсь своєї території – усі військові, усе населення розуміє, що цього категорично не можна робити. Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогу хоча би шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі», – сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що генерал Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва, щоб налагодити ефективну взаємодію місцевих керівників із військовими структурами.

Також раніше зазначав, що генерал Марченко повернувся до Миколаївської області, зокрема, для роботи з партизанами.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше спрогнозував, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. На його думку, такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів.