Генштаб повідомив, скільки боєприпасів Білорусь передала РФ за тиждень

Росія може доставити в Білорусь ударні дрони та запускати їх з Білоруської території.

Від початку повномасштабної агресії з Білорусі було відправлено понад 10 тис. тонн військової техніки

Білоруська влада за шість днів жовтня направила до Росії майже 30 вагонів з боєприпасами для війни проти України. Про це повідомив заступник голови Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Олексій Громов під час брифінгу.

«Від початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет і боєприпасів направлено до окупаційних війська на Донецький та Херсонський напрямок майже 30 вагонів із боєприпасами. Загалом від початку повномасштабної агресії з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів загальною кількістю майже 250 вагонів і вагою понад 10 тис. тонн», – розповів Громов.

Він також додав, що сьогодні 6 жовтня російська стратегічна авіація вперше із кінця літа завдала удар по Україні з території Білорусі. Він розповів, що ракетний удар завдала ланка з чотирьох бомбардувальників Ту-22М3. При цьому він не уточнив, які об’єкти були ціллю ударів.

Генштаб також не виключає, що Росія може доставити в Білорусь ударні дрони та запускати їх з Білоруської території.

Нагадаємо, триває 225 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.