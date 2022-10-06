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Генштаб повідомив, звідки РФ зранку атакувала Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, звідки РФ зранку атакувала Україну
Літаки Ту-22М3 стратегічної авіації РФ завдали авіаційний удар по території України
фото з відкритих джерел

Попереднє застосування авіації з білоруського напрямку було 28 серпня

Сьогодні вранці рашисти завдали авіаудару по України з території Білорусі, минулого разу удар з такого напрямку був нанесений наприкінці серпня. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

«Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України», – сказав Громов.

Водночас він не уточнив, по якому саме населеному пункту був здійснений авіаудар з території Білорусі.

Громов додав, що попереднє застосування авіації з білоруського напрямку було 28 серпня.

Як повідомлялося, російські загарбники  вдарили по Запоріжжю. Ворог атакував об’єкти інфраструктури. 

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. 

Теги: ЗСУ рашисти авіаудар

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