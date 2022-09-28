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Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі
Перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини проходитиме протягом місяця
фото ілюстративне

Навчання розпочалися на аеродромі у Мачулищах, куди раніше прибували російські військові рейси

У Білорусі розпочалися навчання на військовому аеродромі. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

«Сьогодні розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, яка проходитиме протягом місяця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки будуть відпрацьовуватися низка питань, основними з яких стануть заклик та відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності.

Відомо, що військова частина 06752 обслуговує аеродром у Мачулищах, куди раніше прибували, зокрема, російські військові рейси.

Нагадаємо, що Білорусь готується до масштабного прийому військових ешелонів із Росії.

Раніше повідомлялося, що поблизу українського кордону тривають навчання білоруських військ і їх строк постійно продовжується. Це свідчить про можливий вступ місцевих збройних сил у війну на боці Росії.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

26 вересня на зустрічі у Соічі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні,  закликав Захід поважати Росію.

Теги: аеродром Білорусь військові навчання росія війна

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