Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі

Навчання розпочалися на аеродромі у Мачулищах, куди раніше прибували російські військові рейси

У Білорусі розпочалися навчання на військовому аеродромі. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

«Сьогодні розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, яка проходитиме протягом місяця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки будуть відпрацьовуватися низка питань, основними з яких стануть заклик та відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності.

Відомо, що військова частина 06752 обслуговує аеродром у Мачулищах, куди раніше прибували, зокрема, російські військові рейси.

Нагадаємо, що Білорусь готується до масштабного прийому військових ешелонів із Росії.

Раніше повідомлялося, що поблизу українського кордону тривають навчання білоруських військ і їх строк постійно продовжується. Це свідчить про можливий вступ місцевих збройних сил у війну на боці Росії.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

26 вересня на зустрічі у Соічі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію.