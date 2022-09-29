Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка

Захід має поставити Лукашенку ультиматум, від якого він не зможе відмовитися

Лукашенко погодився розмістити в Білорусі 120 тисяч російських окупантів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується вступити у війну з Україною. З листопада він може розгорнути в себе близько 120 тисяч російських окупантів. Про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко.

«Наші джерела повідомляють, що Лукашенко погодився розмістити 120 тисяч військових РФ протягом листопада-лютого. Білорусь бере на себе зобов'язання додатково поставити 100 тисяч мобілізованих. Лукашенко готується до повномасштабної війни», – йдеться в повідомленні.

Латушко зазначив, що Захід має поставити Лукашенку ультиматум, від якого він не зможе відмовитися.

Раніше повідомлялося, що влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.