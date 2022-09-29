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Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка
Захід має поставити Лукашенку ультиматум, від якого він не зможе відмовитися
фото ілюстративне

Лукашенко погодився розмістити в Білорусі 120 тисяч російських окупантів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується вступити у війну з Україною. З листопада він може розгорнути в себе близько 120 тисяч російських окупантів. Про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко.

«Наші джерела повідомляють, що Лукашенко погодився розмістити 120 тисяч військових РФ протягом листопада-лютого. Білорусь бере на себе зобов'язання додатково поставити 100 тисяч мобілізованих. Лукашенко готується до повномасштабної війни», – йдеться в повідомленні.

Латушко зазначив, що Захід має поставити Лукашенку ультиматум, від якого він не зможе відмовитися.

Раніше повідомлялося, що влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

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Теги: Білорусь росія окупанти війна мобілізація Україна опозиція

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