Херсон: скандальний блогер застрелений біля власного будинку (відео)
Убивство проросійського блогера і активіста Валерія Кулешова сталося зранку 20 квітня
Херсонський блогер-колаборант Валерій Кулешов був убитий на парковці біля власного будинку. Про це убивство повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хпань.
За словами Хланя, інцидент стався о зранку 20 квітня, орієнтовно о 08:15, на вулиці Куліша у Херсоні.
Пізніше на YouTube з’явилося відео з місця події. На відео видно сліди крові на місці водія легковика, а також на асфальті біля автівки.
Убивство Кулешова підтвердив його Telegram-канал.
За інформацією херсонського онлайн-видання «Мост», Кулешов з 2016 року активно співпрацював із іншим місцевим діячем Кирилом Стремоусовим, який у 2014 році підтримував «русскую весну», а згодом під судом намагався відбити затриманого колаборанта, був соратником Іллі Киви.
«Мост» припускає, що «для росіян Кулешов у Херсоні грав роль активіста та лідера суспільної думки».
Нагадаємо, що після захоплення Херсону рашистькими військами саме партнер Кулешова Стремоусов очолив колабораціоністський «комітет спасіння».