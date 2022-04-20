Херсон: скандальний блогер застрелений біля власного будинку (відео)

Блогер-колаборант Валерій Кулешов був застрелений у рідному Херсоні

Убивство проросійського блогера і активіста Валерія Кулешова сталося зранку 20 квітня

Херсонський блогер-колаборант Валерій Кулешов був убитий на парковці біля власного будинку. Про це убивство повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хпань.

За словами Хланя, інцидент стався о зранку 20 квітня, орієнтовно о 08:15, на вулиці Куліша у Херсоні.

Пізніше на YouTube з’явилося відео з місця події. На відео видно сліди крові на місці водія легковика, а також на асфальті біля автівки.

Убивство Кулешова підтвердив його Telegram-канал.

За інформацією херсонського онлайн-видання «Мост», Кулешов з 2016 року активно співпрацював із іншим місцевим діячем Кирилом Стремоусовим, який у 2014 році підтримував «русскую весну», а згодом під судом намагався відбити затриманого колаборанта, був соратником Іллі Киви.

«Мост» припускає, що «для росіян Кулешов у Херсоні грав роль активіста та лідера суспільної думки».

Нагадаємо, що після захоплення Херсону рашистькими військами саме партнер Кулешова Стремоусов очолив колабораціоністський «комітет спасіння».