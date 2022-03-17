Ексмер Херсона відхрестився від участі у колабораціоністській «шайці»

Через свою помічницю Володимир Сальдо сповістив, що його змусили ввійти до «комітету спасіння» імені Стремоусова

Ексмер Херсона Володимир Сальдо та ексголова Антонівськоої селищної ради Ігор Семенчев пояснили свою участь у засіданні колабораціоністського «комітету спасіння» імені Стремоусова, тим що їх змусили. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Спочатку помічниця Сальдо Ольга Співакіна написала у Facebook, що їй пізно ввечері телефонував ексмер та повідомив, що його змусили взяти участь у колабораціоністському русі.

Скріншот з соцмереж

Через декілька годин депутат міської ради Ігор Семенчев теж написав допис у соцмережі, в якому заявив, що його також змушували, а Сальда утримують невідомо де.

Скріншот з соцмереж

Обидва політики апелюють до «зірваного» ними мітингу 13 березня, хоча цей «зірваний» мітинг показали по усіх російських телеканалах, вирізавши речення Семенчева про «ХНР». Там це назвали першим за вісім років святкуванням звільнення Херсона, що звісно є фейком, додає місцеве видання.

Крім цього, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що взялася за створений псевдоорган влади на Херсонщині. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними досудового розслідування, 16 березня місцеві колаборанти в будівлі Херсонської облради провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок» з метою переконання мешканців області у втраті здатності держави з управління регіоном та закликами до підтримки окупації РФ.

До складу фейкового органу увійшли особи, які мають проблеми із законом та перебувають в полі зору правоохоронців за вчинення тяжких злочинів.

Своїми діями особи завдають шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що 13 березня проросійські колаборанти в Херсоні таки зібралися на перший публічний мітинг. Він пройшов під прапорами СРСР і зібрав кілька десятків маргіналів. Тоді на мітингу засвітилися:

Володимир Сальдо – колишній мер Херсона, колишній нардеп-«регіонал», який голосував за диктаторські закони, завжди підтримував проросійську ідеологію;

Сергій Черевко – ідейний ватник, тривалий час працював у гуманітарній сфері на керівних посадах у міськраді разом із Сальдо і після нього;

Кирило Стремоусов – багаторічний явний агент русні в Херсоні, так званий блогер;

Ігор Семенчев – колишній голова селища Антонівка;

Тетяна Кузьміч – колишня викладачка Херсонської академії неперервної освіти, яка нещодавно притягалася СБУ за держзраду і співпрацю з ФСБ;

Геннадій Шелестенко – блогер, редактор «Херсонський вісник new».

Як відомо, Кирило Стремоусов у Херсоні ще у 2014 році підтримував «русскую весну», а згодом під судом намагався відбити затриманого колаборанта, був соратником Іллі Киви, застосовувався зверхниками у місцевій владі проти Катерини Гандзюк та інших активістів.