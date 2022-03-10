Правоохоронці затримали колаборанта, який злив росіянам дислокацію військових у Харкові

Не було ані дня, щоб Харків не піддавався цілеспрямованому знищенню окупантів

Мешканцю Донеччини оголошено підозру у державній зраді

Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону викрила та взяла під варту чоловіка, який підозрюється в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, проживаючи на тимчасово окупованій території Донеччини, погодився співпрацювати з російськими окупантами щодо підривної діяльності проти України.

Чоловік записав відеозвернення, в якому розкритикував державну владу та виправдав військове вторгнення РФ в Україну. Це відео 3 березня 2022 року було використане в новинах російського пропагандистського телеканалу Russia Today. 4 березня чоловік надав інформацію про розташування військових об’єктів Збройних Сил України у Харкові. По них окупант здійснив артобстріл.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Ужгороді, куди він приїхав для подальшого виконання злочинних наказів РФ та наданні допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює управління СБУ в Закарпатській області.

Як повідомляв «Главком», міський голова Харкова Ігор Терехов 9 березня заявив, що окупант здійснює великі обстріли житлових будинків у районі Салтівки.

«Обстріли ворожої армії мають постійний характер. Не було ані дня, щоб місто не піддавалося цілеспрямованому знищенню», – наголосив мер.