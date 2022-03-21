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    Події в Україні

    У Херсоні ліквідований помічник колаборанта

    Слободчикова розстріляли біля його дому<br /><br /><br /> - У Херсоні ліквідований помічник колаборанта
    Слободчикова розстріляли біля його дому


    фото: facebook.com/den.kazansky

    Павло Слободчиков був у команді Володимира Сальдо, який підтримав окупацію міста

    У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. Про це повідомив експредставник Донецька в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

    «Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні (20 березня – ред.) одному з цієї жменьки не пощастило», – написав у своєму Facеbook Казанський.

    Він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.

    «Поки невідомо. Але ясно одне – доля колабораціоніста завжди незавидна», – додав Казанський.

    Відомо, що у 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від партії «Блок Володимира Сальдо».

    Нагадаємо, ексмер Херсона відхрестився від участі у колабораціоністській «шайці». Ексмер Херсона Володимир Сальдо та ексголова Антонівськоої селищної ради Ігор Семенчев пояснили свою участь у засіданні колабораціоністського «комітету спасіння» імені Стремоусова, тим що їх змусили.

    Раніше в Херсоні окупанти зняли прапор та герб з обласної адміністрації.

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    Теги: росія окупанти війна партії Україна Херсон Facebook Володимир Сальдо окупація #stoprussia
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    У Херсоні ліквідований помічник колаборанта