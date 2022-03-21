У Херсоні ліквідований помічник колаборанта

Павло Слободчиков був у команді Володимира Сальдо, який підтримав окупацію міста

У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. Про це повідомив експредставник Донецька в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

«Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні (20 березня – ред.) одному з цієї жменьки не пощастило», – написав у своєму Facеbook Казанський.

Він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.

«Поки невідомо. Але ясно одне – доля колабораціоніста завжди незавидна», – додав Казанський.

Відомо, що у 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від партії «Блок Володимира Сальдо».

Нагадаємо, ексмер Херсона відхрестився від участі у колабораціоністській «шайці». Ексмер Херсона Володимир Сальдо та ексголова Антонівськоої селищної ради Ігор Семенчев пояснили свою участь у засіданні колабораціоністського «комітету спасіння» імені Стремоусова, тим що їх змусили.

Раніше в Херсоні окупанти зняли прапор та герб з обласної адміністрації.

Читайте також: