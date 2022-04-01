На Київщині викрито колаборанта, що закликав підтримувати РФ

Чоловік поширював у Facebook дописи із закликами підтримувати окупантів

Правоохоронці повідомили мешканцю Київщини про підозру у колабораціонізмі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Київської області поширював у соціальній мережі Facebook дописи, в яких закликав підтримувати незаконні рішення та дії держави-агресора і збройні сили окупантів. Крім того, він поширював інформацію з контактними даними представників так званих ДНР, які нібито здійснюють евакуацію людей з «визволених» територій України.

Досудове розслідування здійснюється Фастівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу і позафракційний Сергій Кузьміних виступають за посилення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

Проектом Закону пропонується доповнити статтю 111-1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність») новою частиною, у якій встановити кримінальну відповідальність стосовно осіб, громадян України, які перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює збройну агресію проти України.