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    Кримінал

    На Київщині викрито колаборанта, що закликав підтримувати РФ

    На Київщині викрито колаборанта, що закликав підтримувати РФ

    Чоловік поширював у Facebook дописи із закликами підтримувати окупантів

    Правоохоронці повідомили мешканцю Київщини про підозру у колабораціонізмі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)», - йдеться в повідомленні.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Київської області поширював у соціальній мережі Facebook дописи, в яких закликав підтримувати незаконні рішення та дії держави-агресора і збройні сили окупантів. Крім того, він поширював інформацію з контактними даними представників так званих ДНР, які нібито здійснюють евакуацію людей з «визволених» територій України.

    Досудове розслідування здійснюється Фастівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

    Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу і позафракційний Сергій Кузьміних виступають за посилення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

    Проектом Закону пропонується доповнити статтю 111-1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність») новою частиною, у якій встановити кримінальну відповідальність стосовно осіб, громадян України, які перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює збройну агресію проти України.

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    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині викрито колаборанта, що закликав підтримувати РФ