НКРЕКП допустила обмеження роботи АЕС задля збереження російського імпорту

«За 11 травня, коли здійснювалися поставки російської електроенергії, українські АЕС зазнали збитку в 10 млн грн», – Наливайченко

Відмова НКРЕКП зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі призвела до штучного обмеження роботи державних атомних електростанцій.

Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Це абсолютний Злочин – запускати російські кіловати в той час, як державні енергоблоки не можуть працювати на повну потужність. Відповідальність за свідоме нанесення збитків державній компанії «Енергоатом» лежить на керівництві НКРЕКП. Саме вони пролобіювали імпорт струму з Росії і Білорусі», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, лише за один день, 11 травня, коли в енергосистему здійснювалися поставки російської електроенергії, атомні українські АЕС зазнали збитку в 10 млн грн.

«Загалом у травні збитки вже перевищили 100 млн грн, оскільки з початку місяця через балансові обмеження АЕС, за офіційними даними, не змогли виробити 105,24 млн кВт годин», – повідомив нардеп з посиланням на дані «Енергоатому».

Нардеп зазначив, шо навіть після рішення Верховної Ради про заборону поставок керівництво комісії продовжує покривати наближених до себе імпортерів.

«Імпорт російського струму має бути негайно зупинений, а весь склад НКРЕКП – понести відповідальність за доведення державних компаній до банкрутства», – додав Наливайченко.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.