Стало відомо, що імпортує мережа «БРСМ» під виглядом розчинників

У Консалтинговій групі «А-95» зазначають, що в травні був встановлений новий рекорд поставок розчинників – 11,5 тис. т

У січні-травні 2021 року в Україну ввезли майже в 2 рази більше октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості, ніж за аналогічний період минулого року. Основний одержувач – БРСМ-нафта, повідомляє портал enkorr.ua з посиланням на Консалтингову групу «А-95».

«Імпорт октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості (код УКТЗЕД 3814009090) в січні-травні 2021 року виріс більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – з 23,9 до 50,7 тис. т. У рейтингу одержувачів лідерами стали група «БРСМ» – 13,1 тис. т і компанія «Пром Хім» – з 11,2 тис. т розчинників», – повідомляється в статті.

Enkorr.ua пише, що група «БРСМ» ввезла безпосередньо через спецімпортера і постачальника палива в мережу «БРСМ-Нафта», компанію «Катма Груп», 10,5 тис. т. Ще 2,6 тис. т було отримано через компанію «Планета 2000». У минулому році група не здійснювала імпорт розчинників, використовуючи для підвищення октану в своїх сумішевих бензинах Монометиланіліни (ММА) і МТБЕ.

«У Консалтинговій групі «А-95» зазначають, що в травні був встановлений новий рекорд поставок розчинників – 11,5 тис. т, що на 2% вище попереднього рекорду, зафіксованого в квітні 2021-го, – 11,3 тис. т . В цілому імпорт з цієї позиції безперервно зростає з січня, коли було ввезено 8,3 тис. т. за розрахунками «Консалтингової групи «А-95», прямі втрати державного бюджету від використання 50 тис. т розчинників в кустарному виробництві бензинів вже перевищили 450 млн грн», – пише enkorr.ua.

Як повідомляли раніше профільні видання, вищевказані розчинники (код УКТЗЕД 3814009090) є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів, – МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілола, бутилового спирту і т.д. Однак якщо дані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за «бензинової» ставки 213 евро / 1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення в травні 2020 року спеціальної правки до Податкового кодексу України.

До слова, згідно з інформацією медіагрупи «1+1», власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба погрожує ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.

Джерело: Фокус