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    Сюжет індійського фільму. Нелегал з РФ незвичним способом потрапив в Україну

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    Росіянин перебував у міжнародному розшуку за неправдиве повідомлення про акт тероризму - Сюжет індійського фільму. Нелегал з РФ незвичним способом потрапив в Україну
    Росіянин перебував у міжнародному розшуку за неправдиве повідомлення про акт тероризму
    фото пресслужба поліції Хмельниччини

    Правопорушник використав анкетні дані та документи свого брата-близнюка

    У Хмельницькому затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку за неправдиве повідомлення про акт тероризму і замах на вбивство. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

    За інформацією поліції правопорушник використав анкетні дані та документи свого брата-близнюка, на підставі яких потрапив на територію України та перебував тут до тепер.

    Правоохоронці провели обшуки у квартирі у Хмельницькому, де проживав чоловік, де вилучили низку документів як на ім’я затриманого, так і на ім’я його брата.

    Нелегала затримали в порядку ст. 208 КПК і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 357 (Привласнення документів) ККУ. Наразі слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру.

    Також, контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил.

    Теги: Росія СБУ тероризм вбивство Хмельницький
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    Сюжет індійського фільму. Нелегал з РФ незвичним способом потрапив в Україну