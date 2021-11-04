Усі працівники швидкої допомоги російського міста звільняються через відмову вакцинуватися

Медики переконані, що у них давно виробився імунітет

На ділянці, яку обслуговують медики, проживають близько 25 тисяч осіб

У Росії співробітники швидкої допомоги міста Облуччя Єврейської автономної області (ЄАО) написали заяву про звільнення, через небажання вакцинуватися від коронавірусу. Про це пише «РІА Новини».

Медична влада регіону запевняє, що люди, які проживають в цьому районі, без оперативної допомоги медиків не залишаться.

Головний санітарний лікар ЄАО Павло Копилов підписав постанову, згідно з якою в області до 15 листопада 80% колективу необхідно розпочати щеплення від Covid-19, а до 15 грудня вакцинацію слід завершити. Якщо співробітник відмовляється від вакцинації без наявності медвідводу, роботодавець зобов'язаний усунути його від роботи.

«Усі 15 співробітників швидкої написали заяви на звільнення через небажання вакцинуватися. Керівництво ми попередили заздалегідь, що напишемо заяву. До 15 листопада працюватимемо. Ми всі підробляємо у ковідному госпіталі. У постійному контакті з пацієнтами. У нас імунітет давно виробився», – розповів співробітник швидкої.

Головний лікар «Станція швидкої медичної допомоги» ЄАТ Владислав Коган підтвердив, що всі 15 співробітників написали заяву на звільнення. «Поки вони працюють, до 15 листопада. А далі – не знаю, як вийти із ситуації», – сказав він.

На ділянці, яку обслуговують медики, проживають близько 25 тисяч осіб.

Тим часом, протягом 2 листопада в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів – 1 189.

Як раніше повідомлялося, окупанти Криму б'ють на сполох через неконтрольовану ситуацію з коронавірусом.

Також повідомлялося, що на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2.