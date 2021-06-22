СБУ затримала терориста з паспортом РФ, якого розшукував Інтерпол
Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року
Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру.
Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.
Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.
Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи «Черкаський слідчий ізолятор» до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку.
Зазначається, що операцію провели співробітники Служби безпеки України у Черкаській та Хмельницькій областях за координації ДЗНД СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.
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