Ткаченко відреагував на помилку у «чорному списку» Мінкульту

Ткаченко відреагував на звернення українського актора Валентина Томусяка, який випадково потрапив до «чорного списку» Мінкульту

Ткаченко: «Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання»

Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на звернення українського актора Валентина Томусяка, який випадково потрапив до «чорного списку» Мінкульту. Він зазначив, що система потребує допрацювання і ситуація, яка склалася, доводить це. Про це Ткаченко написав у своєму Telegram.

«Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання. Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори», – написав Ткаченко.

Валентина Томусяка внесли до числа осіб, які загрожують національній безпеці України, бо він нібито знімався в пропагандистському російському фільмі «Солнцепёк». Ця ситуація обурила українського актора й він звернувся до влади, зазначивши, що сподівається, що це питання вирішиться якомога швидше.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включило до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора.

До слова, російські силовики влаштували актрисі Лії Ахеджаковій допит.

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