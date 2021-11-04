На Харківщині утворилися черги з вантажівок на кордоні з РФ: що відомо (фото)

Скупчення пов'язане з повільним оформленням документів в російському пункті пропуску «Нехотєєвка»

За даними ДПСУ, росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу

На контрольно-пропускному пункті «Гоптівка» у Харківській області утворилася черга з вантажівок на виїзд до Росії. Про це повідомив речник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Трубачов.

На 9 ранку 4 листопада скупчилося близько 150 вантажівок.

«Скупчення пов'язане з повільним оформленням документів в російському пункті пропуску «Нехотєєвка», – пояснив Трубачов.

За даними ДПСУ, росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу.

«Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча в минулому контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України», – сказано у повідомленні.

Державна прикордонна служба рекомендує врахувати цю інформацію учасникам міжнародних автоперевезень.

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