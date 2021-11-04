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    Події в Україні

    На Харківщині утворилися черги з вантажівок на кордоні з РФ: що відомо (фото)

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    Скупчення пов'язане з повільним оформленням документів в російському пункті пропуску &laquo;Нехотєєвка&raquo; - На Харківщині утворилися черги з вантажівок на кордоні з РФ: що відомо (фото)
    Скупчення пов'язане з повільним оформленням документів в російському пункті пропуску «Нехотєєвка»
    фото пресслужба ДПСУ

    За даними ДПСУ, росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу

    На контрольно-пропускному пункті «Гоптівка» у Харківській області утворилася черга з вантажівок на виїзд до Росії. Про це повідомив речник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Трубачов.

    На 9 ранку 4 листопада скупчилося близько 150 вантажівок.

    «Скупчення пов'язане з повільним оформленням документів в російському пункті пропуску «Нехотєєвка», – пояснив Трубачов.

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    На Харківщині утворилися черги з вантажівок на кордоні з РФ: що відомо (фото)
    На Харківщині утворилися черги з вантажівок на кордоні з РФ: що відомо (фото)

    За даними ДПСУ, росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу.

    «Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча в минулому контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України», – сказано у повідомленні.

    Державна прикордонна служба рекомендує врахувати цю інформацію учасникам міжнародних автоперевезень.

    Нагадаємо, глава МВС розповів, коли Україна збудує міцний кордон з Росією та Білоруссю.

    До слова, Україна відновила роботи з копання рову на кордоні з Росією.

    Також, Рада посилила відповідальність за перевантажені фури.

    Теги: Росія МВС Харківщина Україна кордон
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    На Харківщині утворилися черги з вантажівок на кордоні з РФ: що відомо (фото)