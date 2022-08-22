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Голова Нікопольського району попередив про загрозу нових обстрілів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Голова Нікопольського району попередив про загрозу нових обстрілів
Окупанти обстрілюють Нікополь зі спальних районів захопленого Енергодара
фото з відкритих джерел

Євтушенко рекомендує мешканцям дотримуватись правил двох стін та користуватися бомбосховищами

Голова Нікопольського району попередив мешканців про можливий обстріл з тимчасово окупованого берега Каховського водосховища.
Про це в Телеграмі написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Євтушенко рекомендує мешканцям дотримуватись правил двох стін та користуватися бомбосховищами.

«Беручи до уваги денну провокацію в місті Енергодар, ординці, скоріше за все, вночі знову планують обстріли. Прошу жителів міст, сіл та селищ району, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в бомбосховищі або скористатися правилом двох стін», - написав він.

Очільник району побажав ворогам «бавовни», а мешканцям - тихої ночі.

Через декілька хвилин після його повідомлення у Нікополі і районі оголосили тривогу через загрозу артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня рашисти випустили по місту Нікополь та Нікопольському району 20 реактивних снарядів системи «Град».

Раніше повідомлялося, що до стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

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