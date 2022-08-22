Ліквідація доньки Дугіна: партизани Росії зробили заяву, у пропагандистів паніка

Відповідальність за вбивство Дар’ї Дугіної взяли на себе російські партизани

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство доньки «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана «Національна Республіканська Армія» – російська партизанська організація. Про це Пономарьов заявив в ефірі свого TouTube- каналу.

Ексдепутат Держдуми зазначив, що Дар'я Дугіна закликала до знищення українців, була голосом, який закликав до насильства та вбивств на окупованій території. Зокрема вона виступила з обґрунтуванням терористичного акту в Оленівці.

«Ця акція (вбивство Дугіної – «Главком»), як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території Росії за останні місяці, реалізована Національною Республіканською Армією. Ми встановили зв'язок із її бійцями за допомогою нашого ресурсу Роспартизан, який висвітлює наростаючу хвилю опору в Росії. Бійці НРА уповноважили мене сьогодні зачитати їхній маніфест», – зазначив Пономарьов.

У мережі також з’явився маніфест, оприлюднений від імені «Національної Республіканської Армії».

«Ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці «Національної Республіканської Армії», ставимо поза законом розпалювачів війни, грабіжників та гнобителів народів Росії! Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади та військовим злочинцем, який порушив Конституцію, розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть.

…Путін буде нами скинутий і знищений! … Ми оголошуємо чиновників уряду РФ та регіональних адміністрацій посібниками узурпатора – ті, хто не складе своїх повноважень, будуть нами знищуватись. Ми оголошуємо бізнесменів, які заробляють свої гроші на корупції та зв'язках з чиновниками – зрадниками Батьківщини та посібниками узурпатора. Майно тих, хто не покається і не виступить публічно проти цієї влади та її війни, і вони самі будуть знищуватися нами.

Ми оголошуємо працівників силових структур посібниками узурпатора. Ті, хто не складе зброю і не зніме погони, будуть знищуватися нами. Ми оголошуємо військові вантажі та вантажі тих, хто заробляє на війні та допомагає їй фінансово – законними цілями, які будуть знищуватися нами», – йдеться у заяві.

Організація також звернулася до російських військовослужбовців та закликала їх припинити вогонь.

«Ми закликаємо солдатів російської армії припинити стріляти в наших братів з інших країн – Грузії, Сирії та інших країн», – зазначається у маніфесті.

У організації також закликали всіх росіян вступати до їхніх лав і підіймати «біло-синьо-білий прапор нової Росії замість зганьбленого путінською владою триколору».

«Ми дамо захист усім, хто прийде на наш заклик», – обіцяють в організації.

Там також заявили, що всі, хто виконує їхню програму «аж до зміни режиму», звільняються від відповідальності, передбаченої законами узурпатора. Крім того, у НРА обіцяють «після перемоги» негайно звільнити всіх незаконно засуджених путінською владою.

Пономарьов заявив, що підтримує дії «товаришів» із «Національної Республіканської Армії». Він запевнив, що вона не воює із мирним населенням і не здійснюватиме акцій проти цивільних об'єктів.

«Я закликаю всіх, хто готовий боротися з путінізмом не на словах, а на ділі, ставати в наші ряди», – заявив політик.

Російський пропагандист Сергій Карнаухов прокоментував заяву Іллі Пономарьова. За словами пропагандиста, після публікації ролика ексдепутата російської Думи йому «багато що стало зрозумілим». Карнаухов вважає, що заява Пономарьова є спробою запустити у Росії протести, схожі до організованих російським опозиціонером Олексієм Навальним, однак у більш радикальній формі. Допис поширив відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов.

«Смерть Даші була потрібна Україні для запуску цього піар-проекту, про партизанів, нібито всередині країни є партизани, які розгортають проти нас диверсійну війну. Якщо ініціатори хотіли нас налякати, то не вийшло.

Але добре вийшло в них інше. Ви ж бачите, що це рімейк протестного процесу в Росії лише в радикальній формі? Ті ж гасла, ті ж технології, навіть візуальний ряд той самий. Болотна 2.0. Тільки в Києві ввижається те, чого насправді немає. Нам не страшно не тому, що ми перестали лякатися, а тому, що ми реально оцінюємо. У Росії немає протестного шару, достатнього для омріяного Пономарьовим. Ніхто не дасть підняти голову та тероризму. Вичистять за перших сигналів. Боюся, це Ілля там наобіцяв, вигадав проєкт, почали, але нічого не вийде. Давно Пономарьов не був у Росії. Це вже інша країна», – заявив Карнаухов.

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