Обстріл Нікополя: Вілкул повідомив, куди влучили окупанти

Є влучання в цивільну та промислову інфраструктуру

По місту Нікополь та Нікопольському району окупанти влучили двадцятьма реактивними снарядами системи «Град»

Рашисти випустили по місту Нікополь та Нікопольському району 20 реактивних снарядів системи «Град». Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що «орки як завжди вдаються до терору мирних сіл і міст та селищ». За його словами, в цю ніч були обстріли по всій лінії зіткнення. «По місту Нікополь та Нікопольському району влучено двадцятьма реактивними снарядами системи «Град». Є влучання в цивільну та промислову інфраструктуру. По втратам і наслідкам інформація уточнюється», – повідомив Вілкул.

Він зазначив, що також зі ствольної артилерії під ранок були обстріляні два селища в Марганецькій територіальній громаді, є влучання в цивільні об'єкти.

Як повідомлялося, російські агресори знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню. Також у ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має.