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Обстріли Запорізької АЕС: розвідка попередила про провокації рашистів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обстріли Запорізької АЕС: розвідка попередила про провокації рашистів
Окупанти звинувачують ЗСУ в атаці на Запорізьку АЕС
фото: АрміяInform

До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон»

Один із артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Обстріли Запорізької АЕС: розвідка попередила про провокації рашистів фото 1

Одночасно окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

Обстріли Запорізької АЕС: розвідка попередила про провокації рашистів фото 2

До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

Нагадаємо, контроль над Запорізькою АЕС відсутній. Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв. 

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Теги: розвідка окупанти обстріл Запорізька АЕС

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