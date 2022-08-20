Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)

Кримчани істерично реагують на вибухи і роботу ППО, знімаючи місця запуску рашистських ракет і оприлюднюючи це відео в інтернеті

Мешканці окупованого півострова істерично реагують навіть на роботу систем протиповітряної оборони

Сьогодні, 20 серпня, в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.

Мешканці захопленого півострова оприлюднили у соцмережах та месенджерах відеоролики, на яких записані пуски ракет чи наслідки ударів по об’єктах російської військової інфраструктури.

Так, автор відео із Севастополя нервово повідомив – «Охреніти, по штабу флоту знову завдали удару».

Авторка відео з Євпаторії прокоментувала пуск ракет ще емоційніше, із використанням нецензурної лексики.

Крім того, в кадр потрапило місце, звідки окупанти запустили свої ракети. Таким чином, євпаторійка розкрила місцезнаходження системи протиповітряної оборони, завезеної рашистами до окупованої української території.

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Рашисти намагалися збити безпілотний літальний апарат з автоматів Калашникова.