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Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
Військові розкритикували задум Олексі Гончаренка
фото з відкритих джерел

Нардеп звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму. Як інформує «Главком», відповідний документ Гончаренко оприлюднив у Telegram. Нардеп запевняє, замінити однострій його просили військові.

«До мене останній рік активно звертаються військовослужбовці та просять зробити щось з тим, що через форму їх постійно плутають з працівниками ТЦК. Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки.Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки. Це неприпустимо. І це потрібно вирішити. Одна форма, яку пишатимуться вдягти. Інша – для ТЦК. Це питання поваги, безпеки та справедливості», – зазначив Гончаренко.

Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал фото 1

У коментарях до публікації користувачі підтримують Гончаренка та жартома пропонують варіанти для форми ТЦК – латексну, блакитну, або ж кольорів веселки. Однак є й чимало таких, хто зауважує – такі зміни ніяк не допоможуть, лише створять розкол у суспільстві.

Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал фото 2

Розкритикували задум Олексія Гончаренка і військові. Так, офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що депутат «працює на Путіна та його пропаганду».

Нагадаємо, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, запевнили у Харківському ОТЦК.

Раніше у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.

До слова, командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.

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Теги: депутат Міноборони Олексій Гончаренко військові ТЦК

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