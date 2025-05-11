У Харкові працівник ТЦК вдарив чоловіка під час перевірки документів
У ТЦК стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина»
У Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Як інформує «Главком», про це пише місцевий телеграм-канал «Харків life».
«У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли», – ідеться в повідомленні.
Загалом у кадрі присутні п’ять співробітників ТЦК, при цьому поліцейських на відео не видно.
Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».
«Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими», – ідеться в повідомленні.
За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, запевнили у Харківському ОТЦК.
Нагадаємо, у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.
До слова, командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.
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