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У Харкові працівник ТЦК вдарив чоловіка під час перевірки документів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Харкові працівник ТЦК вдарив чоловіка під час перевірки документів
Працівник ТЦК побив чоловіка у Харкові під час перевірки документів
фото: скріншот із відео

У ТЦК стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина»

У Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Як інформує «Главком», про це пише місцевий телеграм-канал «Харків life».

«У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли», – ідеться в повідомленні.

Загалом у кадрі присутні п’ять співробітників ТЦК, при цьому поліцейських на відео не видно.

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

«Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими», – ідеться в повідомленні.

За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, запевнили у Харківському ОТЦК.

Нагадаємо,  у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.

До слова, командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.

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Теги: ТЦК конфлікт документи Харків

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