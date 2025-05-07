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У Хмельницькому чоловік тікав з ТЦК через вікно: чим закінчилася історія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Хмельницькому чоловік тікав з ТЦК через вікно: чим закінчилася історія
колаж: glavcom.ua (ілюстративне)

Хмельницький обласний ТЦК та СП наголосив, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося

Сьогодні, 7 травня, у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

«Сьогодні у приміщенні об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася подія. Військовозобов’язаний, який перебував на другому поверсі територіального центру після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), очікуючи на висновок комісії, вчинив спробу втечі через вікно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі ВЛК оперативно надали постраждалому першу домедичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу, яка доставила його до лікарні. Хмельницький обласний ТЦК та СП наголосив, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося.

«Звертаємося до всіх військовозобов’язаних громадян. Просимо пам’ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки. Проходження військово-лікарської комісії чи інших процедур може викликати стрес або тривогу, але це не є підставою для ухвалення рішень, які загрожують життю чи здоров’ю», – йдеться у повідомленні.

До слова, командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.

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Теги: Хмельницький ТЦК

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