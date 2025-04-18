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«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві 
За словами Гончаренка, Сергій Стерненко є організатором першого ЛГБТ квір-кінофестивалю
фото: Суспільне Культура

Олексій Гончаренко: Організатори мають перенести фестиваль Sunny Bunny

ЛГБТ-кінофестиваль, який відбудеться у Страсну п’ятницю – це не про права людей, це про провокацію. Про це, як повідомляє «Главком», заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.  

Як відомо, з 18 по 25 квітня у Києві заплановано проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny. що оа думку нардепа, такий збіг є провокацію «проти українських традицій, віри, фронтовиків, які загинули з молитвою на вустах».

«Це зневага до мільйонів людей, для яких Страсна п’ятниця – день тиші, скорботи і молитви», – зауважив Гончаренко.

Парламентар вважає, що організатори мають перенести цей фестиваль.  «Лачен та Стерненко зможуть подивитись кіно трошки пізніше. Нічого страшного з ними не буде», – додав нардеп. 

«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві  фото 1
скриншот допису Олексія Гончаренка

У коментарях під дописом парламентаря думки українців розділилися на тих, кого обурила ідея проведення фестивалю у великодні свята і на тих, хто вважає, що у цьому нічого поганого немає, бо Україна вільна світська держава. Одна з читачок припустила, що «99,9% людей дізнається про фестиваль з цього допису», натякаючи на те, що про фестиваль мало хто знав до публікації нардепа. 

«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві  фото 2
скриншот коментарів під дописом Олексія Гончаренка
«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві  фото 3
скриншот коментарів під дописом Олексія Гончаренка

Також коментатори зауважили, що Гончаренко не мав би згадувати інших людей у своєму дописі. 

«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві  фото 4
скриншот коментарів під дописом Олексія Гончаренка

Нагадаємо, рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny у Києві з 18 по 25 квітня, що співпадає з одним з найулюбленіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення події серед користувачів соціальних мереж. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят. 

Про фестиваль

Цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде  третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Фестиваль пройде в кінотеатрі «Жовтень». Придбати абонемент можна за посиланням.

Які фільми покажуть на Sunny Bunny у 2025 році

Зокрема, до міжнародного повнометражного конкурсу обрали такі фільми:

  • «Плоди опунції» (реж. Роган Парашурам Канаваде; Індія, Велика Британія, Канада, 2025);
  • «Сауна»  (реж. Матіас Брое; Данія, 2025);
  • «Проковтнути ніч» (реж. Жонатан Вінель, Каролін Поджі; Франція, 2024);
  • «В'єт і Нам» (реж. Мінь Куї Чуонг; В'єтнам, Філіппіни, Сінгапур, Франція, Нідерланди, Італія, Німеччина, США, 2024);
  • «Сумні жарти», (реж. Фабіан Штумм; Німеччина, 2024);
  • «Королеви драми» (реж. Алексіс Ланґлюа; Бельгія, Франція, 2024);
  • «Чотири матері» (реж. Даррен Торнтон; Ірландія, Велика Британія, 2024);
  • «Приплив» (реж. Марко Кальвані; США, 2024);
  • «Нічне дійство» (реж. Філіпе Матцембахер, Марсіо Реолон; Бразилія, 2025);
  • «Онлі Лав» (реж. Сіґурдур Антон; Ісландія, 2024);
  • «Нескінченність» (реж. Войцех Пусь; Польща, 2024).

В межах фестивалю квір-кіно Sunny Bunny покажуть шість британських фільмів різних десятиліть: 1980-х, 1990-х та 2000-х. Окрім цього, фестиваль відкриє документальна стрічка «Королеви радості», створена із Суспільним Мовленням.

Повну програму можна переглянути за покликанням.

Варто додати, що минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

Організатори минулого заходу визнали, що схибили
Організатори минулого заходу визнали, що схибили
скриншот допису на сторінці kyivpride у соцмережі

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно

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Теги: фестиваль Великдень 2025 Олексій Гончаренко Київ

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