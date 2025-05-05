Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову

Ковалюк виступав проти насильницької мобілізації та критикував армійську систему

Командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Четверту владу».

Зазначається, що через три дні після інтервʼю, за наказом командувача військ оперативного командування «Захід», Ковалюка було звільнено з посади військкома та призначено на посаду заступника командира військової частини А4728.

Ковалюк відкрито заявив, що відмовляє свого сина від служби у війську. «А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, досить. Сину 22 роки», – заявив він.

Посадовець розповів про своє ставлення до добровольців, які долучаються до ЗСУ за «Контрактом 18-24». Він сказав, що відмовляє юнаків, бо їм начебто «доведеться служити в м’ясних бригадах».

Також Ковалюк розповідав про те, що виступає проти насильницької мобілізації, критикував армійську систему. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з важкими втратами через недооцінку людських ресурсів та помилки в управлінні на полі бою.

На це інтерв’ю відреагувала пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП.

«В окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви», – йшлося в повідомленні.

Бойовий шлях Ковалюка розпочався ще у 2014 році під час першої хвилі мобілізації, коли він у складі восьмого армійського корпусу брав участь у боях за Іловайськ та Савур-Могилу. Надалі командував розвідувальною ротою, з якою за півторарічний термін пройшов бої за Станицю Луганську, Трьохізбенку, Світлодарську Дугу під час АТО. Далі понад пів року був командиром роти вогневої підтримки, з якою виконували бойові завдання на Авдіївському напрямку, та командиром командно-розвідувального пункту.

З початку повномасштабного вторгнення очолював батальйони Сил територіальної оборони, проходячи з підрозділами гарячі точки – Бахмут, Куп’янськ, Сумщину. Особовий склад під командуванням Юрія Ковалюка брав участь у Курській операції.

За роки служби підполковник Юрій Ковалюк отримав численні державні та військові відзнаки. Одружений, має двох дорослих дітей. Старша донька Юрія Ковалюка сьогодні теж служить за контрактом у Збройних силах.

До слова, начальник Пологівського районного територіального центру комплектування Віктор Юрчук порівняв роботу в ТЦК і перебування на фронті. За його словами працювати в ТЦК важче.