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Держава має вирішити боргову кризу у зеленій енергетиці – Гончаренко

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Держава має вирішити боргову кризу у зеленій енергетиці – Гончаренко
Через борги «Укренерго» страждають, зокрема, інвестори у зелену енергетику, заявив Гончаренко
фото: depositphotos.com

Держава має знайти рішення щодо виплати боргів зеленим інвесторам – Гончаренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має знайти рішення щодо виплати заборгованості інвесторам у відновлювану енергетику для стимулювання будівництва зелених електростанцій. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко

«Борг «Укренерго» перед виробниками зеленої енергії зараз майже 30 мільярдів», – сказав Гончаренко.

За його словами, через борги «Укренерго» страждають, зокрема, інвестори у зелену енергетику, від яких залежить будівництво таких потрібних країні потужностей.

На думку нардепа, зрозуміти, чи планує держава в особі НКРЕКП вирішувати боргові проблеми на ринку електроенергії буде зрозуміло найближчим часом – під час обговорення та затвердження тарифу на передачу для «Укренерго» на 2025 рік.

Раніше голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні через багатомільярдну заборгованість перед ними.

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Теги: енергетика НКРЕКП інвестиції Олексій Гончаренко електроенергія держава Україна Укренерго

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