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Готуються до оборони: окупанти зариваються у Сватовому та Троїцькому

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Готуються до оборони: окупанти зариваються у Сватовому та Троїцькому
На Луганщині очікуються важкі бої
фото з відкритих джерел

Україні доведеться тяжко битися за Луганщину, – Гайдай

Після вдалих наступальних дій Збройних сил України на Харківщині і наближення українських військових до адмінмежі Луганщини представники окупаційної влади після кількаденного мовчання почали поширювати пропагандистські сюжети. Стверджують, що «ситуація під контролем», зокрема, у Кремінній, Сєверодонецьку та Лисичанську. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі на Луганщині тривають важкі бої. «Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися», – зазначив Гайдай.

Росіяни готуються до оборони.

За даними Гайдая, росіяни зариваються у Сватовому та Троїцькому.

Глава Луганської ОВА повідомив, що рашисти мають проблему – в них закінчується «гарматне м‘ясо», тож зараз збирають чоловіків по тюрмах.

Як повідомлялося, окупаційна «влада» Луганщини відключила в області інтернет нібито для забезпечення обороноздатності та безпеки, у бік РФ продовжують вивозити награбоване.

Також повідомлялося, що російські окупанти залишили місто Кремінна Луганської області. Але ЗСУ ще не зайшли у населений пункт.

Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст.

Нагадаємо, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: Луганщина війна росія окупанти Україна ЗСУ

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